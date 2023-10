Striscia la Notizia | Andrea Giambruno in un fuorionda imbarazzante VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 ottobre 2023)laha divulgato undi, nel quale il conduttore di Diario del Giorno se la prende con chi critica i suoi capelli, poi si rivolge ad una collega in studio, Viviana Guglielmi, alla quale fa dei complimenti, che lei incassa senza dargli corda e le mette una mano sulla testa. Ildelsta facendo molto discutere, soprattutto per l’atteggiamento del giornalista, attuale compagno di Giorgia Meloni. Questo sarebbe, svestito dallo snob, il giornalista (nonché compagno di Giorgia Meloni)nei fuori onda. Posso capire la battuta: ma qui c’è volgarità in tutti i sensi, oltre all’atteggiamento da Dio sceso in terra. Mediaset permette tutto ciò? ...