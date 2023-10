Striscia | Giambruno replica ai fuorionda e parla di Giorgia | “Terrorizzato”

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel giro di 24 orela Notizia ha sganciato ben due bombe su Andrea. Il tg satirico di Antonio Ricci ieri ha trasmesso unin cui il giornalista scherza con la collega in studio (Viviana Guglielmi) a Diario del Giorno e oggi ha rincarato la dose con un audio registrato nel dietro le quinte del programma di Rete 4. Nel nuovo documento si sente chiaramenteche scherza con una collaboratrice edi giochi in tre o quattro persone.dopo idila Notizia. Il compagno diMeloni non era presente nell’ultima puntata di Diario del Giorno, ma questo non riguarda il programma di Antonio Ricci.infatti era a Pavia per ...