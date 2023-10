Strage di Nukbha | colpo al cuore di Hamas Lavrov minaccia | Giù le mani dall' Iran

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Viaggio-lampo per Joe Biden in Israele, molto più breve del previsto: ha ottenuto pero l'apertura del valico di Rafah, che avverrà nelle prossime ore. Israele, si infiamma il fronte col libano. Dopo laall'ospedale, gli attacchi alle ambasciate. Segui la diretta Ore 08.20 -: dare colpa aè provocatorio "Stiamo osservando i tentativi di dare la colpa di tutto all'e li consideriamo piuttosto provocatori. La leadershipiana, credo, ha assunto una posizione abbastanza responsabile ed equilibrata e ha chiesto di impedire che questo conflitto si estenda all'intera regione e ai paesi vicini": così il ministro degli Esteri russo Sergeyda Pyongyang, secondo quanto rilanciato da Ria Novosti. "Per quanto riguarda la Striscia di Gaza, il rischio che questa ...