Stop a Schengen dall’Italia e altri 10 paesi | perché e cosa cambia per chi viaggia Ue | espellere migranti se sono una minaccia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Con l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, l’Italia e10hanno deciso di ripristinare i controlli alla frontiera: qualile implicazioni per i viaggiatori e quanto può durare lo

ROMA - In questa edizione: - Nuovo blitz di Israele in Striscia Gaza per localizzare ostaggi -da Italia e 10 Paesi - Tajani: nessun rischio di attentati in Italia - Cospito, direzione antiterrorismo chiede revoca 41 bis -al salario minimo, scontro alla Camera - A Milano ...

L'Europa si blinda: Italia e altri 8 paesi, stop a Schengen. Vertice ... Agenzia ANSA

Stop a Schengen: l'Italia e altri 10 Paesi ripristinano i controlli alle ... TTG Italia

TRIESTE L’Italia ripristina i controlli ai confini con la Slovenia sospendendo il trattato di Schengen per un periodo di dieci giorni, da sabato 21 ottobre: una misura prorogabile fino a sei mesi. (Il ...Piero Fassino (PD): "La sospensione è prevista, un maggiore controllo dei flussi tra un paese e l'altro serve proprio a filtrare ed evitare infiltrazioni pericolose. È una misura preventiva e di sicur ...