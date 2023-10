Stipendi da fame per i giovani | ultimo sondaggio allarmante | i numeri fanno paura

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Attraverso uno degli ultimi sondaggi si è scoperto che isi trovano a lavorare ottenendo deglida. Ecco i dati. In media in Italia loo si aggira intorno ai € 2000 lordi al mese, una cifra che soltanto un quarto deiriescono a portare a casa. Infatti, in base all’report di CleverConnect, pare che glideisiano molto più bassi a differenza della media Europea. Ragazza cono basso – Ilovetrading.itUna situazione resa ancora più complicata dal modo in cui sono resi pubblici gli annunci di lavoro in quanto spesso non mostrano in maniera chiara la retribuzione. Per quale motivo glideisono sempre più bassi In base agli ...