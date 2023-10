Stipendi | aumenti fino a 1 430 euro all’anno | cosa cambia con nuova Irpef e taglio cuneo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’accorpamento dei primi due scaglioni(con riduzione del prelievo sul secondo) e la proroga deldelfiscale anche per il 2024, glidei lavoratori dipendenti cambieranno. Chi non vedrà alcuna novità sono quelli che rientrano nel primo scaglione

Rispetto alle prime anticipazioni, che parlavano diin arrivo già dal mese di novembre per ... Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2023, aumento degliper il rinnovo dei ...

Stipendi, aumenti fino a 1.430 euro all’anno in busta paga: cosa cambia con nuova Irpef e taglio del cuneo Corriere della Sera

Stipendi, aumenti in arrivo con il taglio del cuneo: + 1.280 euro all'anno in busta paga. Ecco per chi ilmessaggero.it

Come annunciato dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di lunedì, da dicembre arriverà sui cedolini un anticipo rispetto al rinnovo contrattuale che porterà ...