Sting si ritira! Il commento di All About Elite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel corso dell’ultimo episodio di Dynamite abbiamo assistito ad un momento a dir poco toccante.si è presentato sul ring per annunciare ufficialmente la data del suo ritiro: The Icon si esibirà per l’ultima volta in quel di Revolution 2024, tre anni dopo il suo ritorno in ring che si tenne proprio nell’edizione del 2021 del suddetto pay per view. La puntata di AllCome ogni giovedì alle ore 21.00 su Open Wrestling TV (Twitch), Massimo Del Prete e Paolo Ascolese, in compagnia di Valentina Marotta, hanno commentato l’episodio di Dynamite in quel di All. Ricordiamo che la trasmissione sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme YouTube e Spotify.