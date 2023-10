STATS – Più gol di Messi e Cristiano Ronaldo da giovani | chi è davvero Jude Bellingham?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tutti i numeri e le statistiche dello straordinario inizio di stagione dicon il Real Madrid e l’Inghilterra Gli è mancato solo il gol in Inghilterra-Italia per eleggerea migliore in campo e – soprattutto – per definirne ulteriormente la grandezza. Ed in qualche maniera è proprio questa la notizia, visto quel che sta combinando in questo inizio di stagione l’inglese passato al Real Madrid: 10 partite con il suo nuovo club e altrettanti gol, 8 in Liga e 2 in Champions. Per essere un centrocampista, stiamo parlando di numeri stratosferici, che potrebbero far pensare che lui faccia parte di quella ristrettissima élite di fuoriclasse che cambiano il calcio. Insomma, per usare espressioni forti, gente del tipo Lionel, dominatori di ...