STATS – Messico Germania 2-2 | tedeschi a due volti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La tournée americana dellasi è conclusa a Philadelphia con il test amichevole con il. Nagelsmann… La tournée americana dellasi è conclusa a Philadelphia con il test amichevole con il. Anche se il risultato non è stato quello maturato ad Hartford, nel Connecticut, dove i padroni di casa sono stati sconfitti per 3-1, il Commissario Tecnico Nagelsmann può avere qualche motivo per sorridere. La sua nazionale sembra decisamente un’altra squadra rispetto a quella clamorosamente affondata con il Giappone. E la seconda prova, anche se non si è conclusa con una vittoria ma con un pareggio 2-2, ha confermato che il morale è ragionevolmente più alto, la fluidità di manovra si vede e un po’ di sicurezze si sono ritrovate. Peraltro, la sfida è stata tutt’altro che semplice, anche perché il ...