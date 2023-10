Squalifica invocata per Beatrice da parte di altri gieffini | “Ha detto cose gravi senza microfono”

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 ottobre 2023)Luzzi al Grande Fratello continua a vincere tutti i televoti per il preferito, come se non bastasse ha anche ricevuto il primo aereo di questa edizione e questo ha causato non pochi bruciori di stomaco ai suoi antagonisti nel gioco. Ieri sera c’è stato anche chi ha invocato una possibileper l’attrice. Alcuniinvocano laperLuzzi. Ieri Letizia si è riunita con Massimiliano, Rosy, Fiordaliso e la tizia delle montagne ed ha riportato una frase che avrebbea Giuseppe. Stando al racconto di Letizia, la Luzzi avrebbe dato del ragazzo facile al suo amico speciale. “Hauna cosa grave mentre non aveva il. Hatipo ‘perché te ti dai a tutte e ...