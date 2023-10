Spuntano nuove foto choc della caposala di Brindisi | cuori sanguinanti e feti senza vita

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pubblicato il 19 Ottobre, 2023 Ha destato molto scalpore la vicendadell’ospedale Perrino diche ha condiviso sui socialscioccanti, come quella dove sorridente ricuce l’addome di un cadavere sottoposto ad autopsia. Come ha rivelato Il Corriere del Mezzogiorno la donna deve affrontare un procedimento disciplinare a suo carico, ma ci sono importanti novità: sarebbero pronti anche una denuncia e un esposto. La denuncia è stata presentata da Maurizio De Nuccio, direttore generale dell’ASL, per valutare se ci sono gli estremi di rilevanza penale. L’esposto invece è stato depositato alla Procura didall’Ordine dei Medici. Le immagini scioccanti Arturo Oliva, presidente dell’Ordine dei MediciProvincia di, ...

... separata tra rilancio (con rientro al comando di Falcomatà) e scioglimento dell'amministrazione comunale, conelezioni nel 2024. Il sindaco oggi sospeso prosegue le interlocuzioni legate alla ...

Titoli di Stato fuori dall’Isee: manovra spinge i nuovi Btp people Il Sole 24 ORE

Comune in fibrillazione, Falcomatà pensa alla nuova giunta ... CityNow

Quasi tutte queste variazioni hanno inserito nel programma nuovi servizi a pagamento o pagamenti per funzioni che prima erano gratuite, basti pensare a quanto accaduto con la spunta blu. Ora sembra ...Per questo in orbita Milan stanno circolando davvero parecchi nomi, ormai ben noti. Ma a fianco a questi, di tanto in tanto spuntano pure alcune nuove clamorose suggestioni a sorpresa. Una di queste è ...