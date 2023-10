Ieri lotrae Bund a 10 anni ha concluso la seduta sui mercati telematici a 205 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,97 per cento.

++ Spread Btp-Bund a 207 punti, rendimento decennale oltre 5% ++ - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

*** BTp: spread apre in rialzo a 207 punti, rendimento decennale sopra 5% Il Sole 24 ORE

Partenza in calo per le borse europee, in scia alle vendite in asia e a Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib arretra dello 0,6% a 27.970 punti, con vendite prevalentemente su Stellantis (-1,8%), ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - Apertura in leggera crescita per lo spread tra BTp e Bund che si mantiene ben sopra la soglia dei 200 punti base. Alle prime battute, il differenziale d ...