“Spostata da Pomeriggio 5” Clamoroso a Mediaset | la sostituta di Myrta Merlino è la collega famosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023)5 non decolla e la concorrenza di Alberto Matano sorpassa ancora una volta il programma condotto da, che in questa edizione ha sostituito Barbara D’Urso, rimossa da Pier Silvio Berlusconi dopo la decisione anti-trash delle reti. Con l’arrivo della giornalista il programma pomeridiano di Canale 5 ha avuto un vistoso crollo. E i dati non mentono. Nei giorni scorsi anche Dagospia ha fatto notare la fuga di telespettatori dalla soap La promessa a5: “Mezzo milione di spettatori sintonizzati su Canale 5 per la soap ‘La promesse’ fugge quando arriva, che chiude appena sopra il milione”, si leggeva sul giornale diretto da Roberto D’Agostino. E ancora una mossa per rimettere in sesto gli ascolti.”Uno stratagemma decisamente ingegnoso”, si ...