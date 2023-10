Sportello d’ascolto Mid e Astra | si parte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel mese di novembre sarà operativo lo “” nato da un’ iniziativa del centro Ade del M.I.D. con il patrocinio morale del Comune di Sirignano. L”obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità di vita dei soggetti diversamente abili del nostro territorio e dei loro familiari, fornendo un primo ascolto che ha carattere di accoglienza e orientamento. Gli interessati saranno dunque le persone con disabilità e i loro familiari. Un team di esperti sarà al servizio degli utenti: per il settore legale l’avv. Lucia Carullo; per il settore psicologico la dott.ssa Rosa Agathe Colucci; per la neuropsicomotricita’ la dott.ssa Emiliana Lauria; per consulenza nutrizionale dott.ssa Martina Lucchi; per il M.I.D. segnalazioni e disservizi il sig. Giovanni Esposito ...