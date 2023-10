Sport in tv oggi giovedì 19 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in19: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il volley femminile con la Challenge Cup, la pallanuoto con l’Euro Cup, il basket con l’EuroLeague maschile e femminile, e molto altro ancora. Il BNP Paribas Nordic Open 2023 di tennis, ina Stoccolma, in Svezia, vedrà completarsi i quarti di finale del torneo di doppio, di categoria ATP 250, che si gioca sul veloce indoor:saranno protagonisti gli azzurri Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori, opposti a Robert Galloway ed Albano Olivetti. Negli ottavi di finale del tabellone principale del Jasmin Open Monastir 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Monastir, in Tunisia, sul veloce outdoor africano, ...