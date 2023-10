Spari a Civitavecchia | inseguito un furgone | cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Qualche minuto fa il porto di turistico di Traiano aè stato teatro di una sparatoria. Ancora tutte da chiarire quale siano state le cause dell’intervento dei Carabinieri che si sono messi all’inseguimento di un. I militari che sono riusciti a fermare ilin fuga sull’Aurelia, sparando alle ruote del mezzo. Ne sarebbe scaturito anche uno scontro tra i due mezzi e alcuni carabinieri sarebbero rimasti feriti, seppure in modo lieve. Intanto diverse gazzelle si sarebbero lanciate all’inseguimento di un altro veicolo. Potrebbe esserci già un fermo, mentre sul posto sono accorsi altri Carabinieri e diverse auto della Polizia locale per ricostruire l’accaduto. ***Seguono aggiornamenti su Il Corriere della Città.