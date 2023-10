Spaccio di droga dal balcone | un arresto nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSvolgeva lodidirettamente daldi casa, cedendo sostanze stupefacenti agli acquirenti che si recavano presso la sua abitazione. Una attività scoperta e sgominata ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco (Napoli), insospettiti da in via vai di persone nel pieno centro cittadino. L’attività di indagine ha consentito ai poliziotti di individuare nello specifico un terrazzo dove questi soggetti si recavano. Hanno quindi deciso di effettuare un controllo presso quella abitazione dove hanno sorpreso un uomo e una donna ed hanno rinvenuto, nella cucina, una busta contenente cinque grammi circa di cocaina, un cellulare, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento dellae 1.655 euro suddivisi in banconote di ...