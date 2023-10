Spaccata nella notte | nel mirino il locale del ' re del caffè' Francesco Sanapo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Infranta la porta a vetri di Ditta Artigianale. Il titolare: 'Non si può lavorare in queste condizioni'

Infranta la porta a vetri di Ditta Artigianale. Il titolare: 'Non si può lavorare in queste condizioni'

Spaccata nella notte: nel mirino il locale del 're del caffè' Francesco ... LA NAZIONE

Spaccata nel negozio. Scia di sangue fino ai ladri IL GIORNO

Firenze, 19 ottobre 2023 – La banda del tombino in azione anche nella notte tra mercoledì e giovedì. Questa volta a finire nel mirino Ditta Artigianale del lungarno Soderini. A raccontare quanto accad ...In azione “Bonnie e Clyde“ di 29 e 31 anni, lui si ferisce alla mano e lascia tracce. Rubati abiti in corso San Gottardo e monete in un bar. Arrestati dalla polizia.