Sospensione Schengen | De Luca Pd a Notizie com | “Limitarla al tempo necessario per far fronte all’emergenza”

Leggi su notizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Auspichiamo che ladel Trattato diaiuti a ridurre le minacce e i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico e speriamo che la misura sia limitata alper far”. Così, Piero De, capogruppo del Pd in Commissione politiche europee alla Camera, commenta la decisione del governo italiano di ripristinare i controlli ai confini con la Slovenia per controllare meglio i flussi migratori della rotta balcanica a causa della minaccia del terrorismo. (Ansa Foto) –.com“In Parlamento non abbiamo a disposizione elementi per valutaree informazioni, immagino che siano di intelligence e non ancora pubbliche. Ma se i dati in possesso del ministro dell’Interno sono tali da ...