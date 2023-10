Sophie Codegoni al Mercante in fiera sceglie la carta con le corna | “Quella che mi racconta di più”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vipè tornata a far parlare di sé per via della fine della sua storia con Alessandro Basciano, padre della sua bambina, Celine Blue. I due non si sono lasciati in modo pacifico ehato di aver sofferto molto per questa decisione, ma di essere stata costretta a compiere questa scelta a causa del comportamento del compagno.avevato il tutto tra le lacrime sui social, non entrando però nel dettaglio delle cause che l’avevano portata a decidere di porre fine alla relazione, ma rivelando che si tratta di fatti molto gravi (clicca QUI per leggere). Successivamente, nel corso di una diretta, laaveva rivelato che tra le cause ...