Sommer | «Per il successo serve una squadra unita Sempre voluto…»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Yannsi è aperto in un’intervista sulle origini della sua carriera e sulla sua vita privata rilascia ai canali di Inter TV. Di seguito il lungo racconto del portiere nerazzurro per la rubrica “New Brothers”. LE ORIGINI – Yann, arrivato all’Inter nel corso di questa estate, si fa conosce così dai suoi nuovi tifosi nerazzurri: «Ho cominciato a giocare a calcio quando avevo quattro anni. E non ho mai praticato altri sport. Cosa avrei fatto nella vita se non fossi stato un calciatore? Domanda difficile, perché hovoluto fare il calciatore. Hogiocato in porta, sin dal primo allenamento, e volevo solo fare il portiere. La mia fonte d’ispirazione? Ci sono tanti portieri. Penso a Casillas, per esempio, o a Van der Sar. Mio papà e mio zio giocavano in porta, è una cosa di famiglia. Il mio primo ...