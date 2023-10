Sogno una pace senza distinzioni | per strappare ai signori della guerra il potere distruttivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) di Marina De Michele Noi abbiamo ilche a Siracusa, in Sicilia, in Italia, ovunque nel mondo, in questi giorni, in cui infuria unaesclusione di colpi dall’altra parte del Mediterraneo, nelle scuole, soprattutto in tutte le superiori, dirigenti e docenti si siano interrogati, si interroghino, sulla necessità di dare spazio, anche con una pausa dei programmi curriculari, a una riflessione sull’immane tragedia in atto. Abbiamo ilche si avverta, forte, l’urgenza che la realtà, quella che riempie con il suo carico di dolore e sconcerto le cronache quotidiane, entri nelle aule per essere studiata, analizzata, valutata con serietà, oggettività, competenza e professionalità. Perché non è possibile ‘comprendere’, vivere empaticamente quanto accade se non lo si contestualizza, se non si guarda al ...