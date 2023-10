Stapparebottiglia d'annata nel modo corretto, come vuole il rituale segutio dai sommelier. E' il tema ... Julian Biondi, docente e fondatore di FermenthinkS,Taiti, responsabile comunicazione ...

SofIA, una chatbot promette di rivoluzionare i servizi di assistenza sugli impianti | F-Mag F-Mag

Essere Sofia, non solo Coppola. Una vita fra moda e set Il Sole 24 ORE

"La cosa più importante nel nostro sport è vincere e non vendere una filosofia. Non bisogna vendere scuse, ma essere dei vincenti." Così José Mourinho, tecnico della Roma, in un'intervista al portale ..."La cosa più importante nel nostro sport è vincere e non vendere una filosofia. Non bisogna vendere scuse, ma essere dei vincenti." Così José Mourinho, tecnico della Roma, in un'intervista al portale ...