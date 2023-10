Snowboardcross | Michela Moioli | “Obiettivo personale quest’anno | al momento giusto sarò pronta”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dimenticata la sfortunata stagione 2022-2023, a meno di due mesi dall’inizio della Coppa del Mondo 2023-2024 di, ha parlato ai microfoni di OA Sport, che non si è sbilanciata sugli obiettivi per la nuova annata, ma si è detta fiduciosa per quanto fatto nel corso della preparazione, sentendosiper l’inizio delle gare. La stagione degli infortuni ormai penso sia dimenticata, è alle spalle? “Un infortunio, dai, non degli infortuni. Sì, è dimenticata, è alle spalle. Adesso ho approcciato con un altro spirito questa e vediamo come andrà“. La condizione com’è? La preparazione, come è andata? “Preparazione molto bene, condizione tanto buona. Abbiamo sciato poco del resto, però son convinta che non avrò problemi“. Seiper i primi appuntamenti di Coppa del ...