Situazione grave | la differenza sta tutta lì | la conferma | Sandro Tonali in guai enormi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il caso-calcioscommesse tiene banco da giorni, ma il sospetto è che quello che è emerso fino ad ora sia soltanto la proverbiale punta dell'iceberg. E che punta: per certo sono coinvoltie Nicolò Fagioli, due nomi di punta nel panorama calcistico italiano. Il primo, che ha ammesso di aver scommesso su una partita del Milan, rischia uno stop più lungo rispetto a quello patteggiato nelle ultime ore dallo juventino. Un caso spinoso, inquietante, i cui risvolti - in primis la ludopatia che affligge molti giovani giocatori - fanno riflettere. Ora, a dire la sua, ecco anche Giorgio Marota, giornalista del Corriere dello Sport, intervenuto a Radio CRC nella trasmissione Si gonfia la rete. "e Fagioli? In questo momento è unain divenire perché c'è un'indagine aperta non più di dieci giorni fa ...