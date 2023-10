Sinner | ci sei quasi | a un passo da Djokovic | lo dice la statistica

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 19 ottobre 2023), lasorride al portacolori azzurro: il tennista altoatesino straccia Alcaraz e Medvedev e tallona. Sangue freddo, concentrazione, calma, pazienza. Il tennis non è uno sport per tutti. A certi livelli può giocarci solo ed esclusivamente chi ha un grande self-control e sa gestire al meglio le proprie emozioni. Non c’è spazio, in campo, per gli scatti d’ira. Men che meno per le distrazioni, di qualunque genere esse siano. Un nuovo successo per Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itEcco perché, pur avendo talento, certi giocatori non riescono mai ad emergere. Perché l’aspetto mentale sia il vero tallone d’Achille di molti aspiranti campioni che credono di avere tutte le carte in regola per farcela ma che, a conti fatti, continuano ad arrancare senza mai ottenere un granché. ...