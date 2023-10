Sindaco di Bergamo | Sergio Gandi si ritira | Elena Carnevali è la candidata del Pd

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)sie lascia il passo a. Così ha deciso il vicedi, dopo una serie di riflessioni e di incontri. Il numero due di Palazzo Frizzoni ha infatti fatto un passo indietro rispetto alla volontà di candidarsi per le prossime amministrative targate 2024, tirando la volata all’ex deputata Dem.ha preso la parola durante pochi minuti dopo l’inizio dell’assemblea cittadina che si è tenuta alla Social Domus e con un discorso durato circa una ventina di minuti ha raccontato le sue ragioni e i perchè della mancata volontà di rappresentare il capoluogo per il dopo Gori. Non c’è stato bisogno delle primarie, dunque, come tutti avevano scongiurato, per scegliere il candidato della ...