Simonetta Cesaroni uccisa da Marco Bergamo | la teoria sul mostro di Bolzano e il delitto di via Poma

Leggi su cultweb

(Di giovedì 19 ottobre 2023)potrebbe essere implicato nell’omicidio di, nel 1990: tra le motivazioni principali di questa, il confronto tra il modus operandi deldie quello dell’assassino deldi Via, a Roma, ma anche la testimonianza dell’operatrice videotel, secondo la qualesi sarebbero conosciuti in chat e poi incontrati di persona. Questa, almeno, è l’ipotesi che è stata presa in considerazione ed analizzata all’interno del libro Anatomia di un serial killer –, storia deldi, scritto da Paolo Cagnan, oggi co-direttore de Il mattino di Padova e ...