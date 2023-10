Simonetta Cesaroni | i risultati dell’autopsia sul corpo della ragazza uccisa in Via Poma

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’autopsia diin Vianel 1990 ha dato esiti che hanno chiarito le modalità dell’omicidio ma mai la certezza del movente, dell’arma del delitto né tantomeno l’identità dell’assassino. L’esame autoptico ha accertato che la vittima aveva diverse ferite da taglio, in particolare sul volto, al collo, nel torace e nella zona pubico-genitale, che ne causarono la morte, avvenuta tra le 18 e le 18.30 del 7 agosto 1990. Lafu colpita da un’arma bianca da punta e taglio, con lama bitagliente, ma non dotata di azione recidente. I latilama utilizzati per l’omicidio sarebbero stati presumibilmente bombati, curvi, non affilati e la penetrazione sarebbe avvenuta per la pressione inflitta e per la punta aguzza. La zona destra del volto fu stata trovata ...

Il 7 agosto 1990, un atroce omicidio scosse il cuore di Roma e rimase inspiegabilmente irrisolto per oltre tre decenni., una giovane romana di vent'anni, fu brutalmente assassinata con ben 29 coltellate nel suo ufficio presso gli Ostelli della Gioventù, situati in via Poma, nel cuore della città ...

