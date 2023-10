Simona Ventura è rifatta? Com’era prima della chirurgia estetica? Ecco il confronto

Leggi su donnapop

(Di giovedì 19 ottobre 2023)? Ve lo state chiedendo e noi abbiamo deciso di rispondere a questa curiosità. Ma nondi aver fatto una necessaria premessa. Laè una scelta. Non un demerito, non un punto a sfavore, né uno spunto per commenti negativi e critiche. Nel mondo dello spettacolo, come nella vita,...