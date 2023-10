Silvia Toffanin | La Cifra Da Urlo Che Guadagna a Verissimo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Da anniè alla guida di Verissimo. Sembra ieri ma in effetti sono già passati diciassette anni dal suo debutto come conduttrice del talk di Canale 5. Con il tempo è diventata un volto familiare per i telespettatori, che ora sono curiosi di sapere quale sia lo stipendio che le paga Mediaset. Diciamo subito che ladi cui parliamo è davvero da. Ecco tutti i dettagli! Il cachet dia Verissimo: ecco lastratosferica Dal 2006, alla guida di Verissimo c’è la nostra. La sua dolcezza e la sua eleganza hanno conquistato i telespettatori di Canale 5. Il garbo con cui intervista i suoi ospiti sono uno dei suoi punti di forza. Molti la ricordano ancora agli inizi della sua carriera ...