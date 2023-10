Siete buoni genitori? Non è merito vostro | lo dice la scienza

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il segreto dei padri e delle madri è nei geni. E nei geni c'è, forse, anche il fallimento C’è chi non si sente tagliato per il mestiere di padre o madre. E chi invece lo vive quasi come una vocazione, come se fosse nato per accudire i figli. In entrambi i casi potrebbe non essere una sensazione campata per aria. Essere un genitore buono o cattivo può dipendere anche da una questione di geni che si trovano ‘nell’hub dellaalità’ all’interno del cervello e potrebbero contribuire a determinare le doti da mamma e da papà. E’ l’ipotesi suggerita da un team di scienziati che ha approfondito la questione in uno studio sui topi. Secondo la ricerca, firmata da Anthony Isles e colleghi dell’università di Cardiff, e pubblicato sulla rivista ‘Plos Genetics’, nei roditori ci sono alcune evidenze di un fenomeno insolito nei mammiferi chiamato ‘imprinting genomico’ e del ...