Siamo entrati nel laboratorio di ricerca di Uyn | dove si progettano capi sportivi in filati organici

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il mondo dell'abbigliamento sportivo è sull'orlo di una rivoluzione, e Uyn è deciso a farne parte. Quando le fibre tessili sintetiche sono arrivate sul mercato, verso la metà degli anni Sessanta, hanno spodestato i tessuti naturali nel giro di pochissimo tempo. Nell’abbigliamento in generale, ma nel mondo dell’outdoor in particolare. Questo perché produrle costa poco e soprattutto perché hanno caratteristiche tali da renderle molto appetibili per questo settore. Resistenti, durevoli, protettive in condizioni meteo avverse. Oggi sappiamo che le fibre sintetiche, che sono derivati del petrolio, hanno cicli produttivi altamente impattanti e, soprattutto, rilasciano microplastiche a ogni singolo lavaggio. L’enorme sfida che il mondo dell'outdoor si sta trovando a fronteggiare oggi è, quindi, quella di garantire ai propri clienti le stesse performance di sempre dei propri ...