Si tratta della più alta onorificenza dell' Eurocamera per i diritti civili Quest' anno è stato assegnato questa mattina a Mahsa Amini e alle donne iraniane del movimento Donna Vita Libertà Un passo ulteriore che la comunità internazionale muove contro il regime iraniano dopo il Nobel per la Pace a Narges Mohammadi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato la vincitrice del Premio Sacharov 2023in plenaria a Strasburgo. «Il 16 settembre èl’anniversario’omicidio di Jinain Iran. Il Parlamento europeo è orgoglioso di sostenere i coraggiosi e i ribelli che continuano a lottare per l’uguaglianza, la dignità e lain Iran. Siamo al fianco di chi, anche dal carcere, continua a tenere vive le, lae la». ...

...del concordato preventivo biennale per Pmi e lavoratori autonomi e l'ampliamentoplatea ... Si- dice il professionista - di "una vera svolta nella lotta all'evasione , che necessariamente ...

Tratta di esseri umani: i deputati sono pronti a negoziare nuove ... European Parliament

Svezia: sono necessari maggiori sforzi per identificare le vittime di ... The Council of Europe

I raid contro alcune basi Usa in Iraq hanno messo in luce la presenza di una fitta rete di miliziani legati a Teheran in medio oriente ...Insomma, che si tratti di Dario Franceschini o Gennaro Sangiuliano, poco importa: “o Franza o Spagna, purché se magna”. Invece di chiedere al Ministero della Cultura una analisi critica accurata delle ...