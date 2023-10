Si finge un manichino per ore e svaligia 3 negozi in un centro commerciale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pubblicato il 19 Ottobre, 2023 I ladri moderni si avvalgono delle più innovative e tecnologiche strumentazioni per mettere a segno colpi ad effetto e particolarmente remunerativi, ma anche l’inventiva e la fantasia sono “armi” che possono risultare particolarmente fruttuose. E così un ragazzo di 22 anni, senza particolari mezzi tecnologici ma solo con la creatività, è riuscito a organizzare un piano quasi perfetto mettendo a segno 3 colpi in altrettanti attività in unndosi un. Siune rapina 3Protagonista di questa incredibile vicenda è un 22enne che si è finto unin uno di una Varsavia fino ...

"Con una borsa in mano è rimasto congelato, fingendo di essere undavanti alla vetrina di un negozio", si legge nel comunicato. "Voleva evitare di essere smascherato dalle telecamere." Il ...

Si finge un manichino in un negozio per svaligiarlo: arrestato ... Fanpage.it

Varsavia, si finge 'manichino' per rubare gioielli: arrestato 22enne - LaPresse LAPRESSE

Un 22enne si era introdotto in un negozio dopo la chiusura restando immobile in vetrina con addosso abiti nuovi per ingannare le guardie e le telecamere ...Un ragazzo di 22 anni si è finto un manichino in un negozio di Varsavia per poterlo svaligiare. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto con scasso in almeno 3 attività diverse.