Shark – Il primo squalo | l’età consigliata ai bambini per vederlo

Leggi su cultweb

(Di giovedì 19 ottobre 2023)aiper vedere– Ilè dai 13 anni in su, perché nonostante il film di Jon Turtletaub possa essere fatto vedere anche apiù piccoli, è bene ricordare la presenza di molte scene cruente, di ingerimento di esseri umani vivi o carcasse animali. Inoltre, le apparizioni improvvise del gigantescopotrebbero spaventare gli spettatori più piccoli, proprio a causa dell’utilizzo dell’effetto sorpresa in alcune scene, come quella dell’emersione del megalodonte nella vasca delle balene, o ancora, il momento in cui il mostro spunta fuori dal pelo dell’acqua per attaccare la nave degli scienziati. Ufficialmente,– Ilè comunque classificato ...