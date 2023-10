Shalabayeva | la Cassazione annulla le assoluzioni e ordina un nuovo processo  

Leggi su agi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) AGI -mento con rinvio della sentenza di assoluzione pronunciata in appello nelsul caso. La quinta sezione penale dellaha accolto il ricorso presentato dalla procura generale di Perugia contro la sentenza con cui, nel giugno 2022, la Corte d'appello del capoluogo umbro aveva assolto tutti gli imputati, tra cui gli ex capi della Squadra mobile e dell'Ufficio immigrazione della questura di Roma, Renato Cortese e Maurizio Improta. Dopo il deposito delle motivazioni, gli atti saranno trasmessi a Firenze per und'appello bis. La procura generale umbra aveva presentato ricorso contro le, pronunciate in appello "perché il fatto non sussiste", dall'accusa di sequestro di persona, di Cortese, Improta e altri 3 poliziotti, Francesco ...