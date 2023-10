Secondo Starboard Value NewsCorp varrebbe di più se divisa

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’attivista punta a 7 miliardi di dollari dallo scorporo di News Corp Financial Times, di Patrick Temple West, Anna Nicolaou e Ortenca Aliaj, pag. 6ha acquisito una partecipazione in News Corp e sta spingendo affinché il miliardario proprietario Rupert Murdoch sciolga l’azienda, mentre i gruppi mediatici tradizionali affrontano una crescente pressione da parte degli azionisti per migliorare le prestazioni. L’hedge fund attivista gestito da Jeff Smith ha annunciato la posizione nel corso di una conferenza tenutasi ieri, sostenendo che la valutazione in borsa di News Corp “non ha senso” e chiedendo lo scorporo della sua divisione di annunci immobiliari online. “Se News Corp separa le attività immobiliari digitali attraverso uno spin-off esente da imposte… gli azionisti vedranno un significativo apprezzamento del prezzo delle ...