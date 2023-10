Sebastian Vettel torna in Formula 1 | pronto un sedile fantastico per il tedesco | tifosi in estasi | salgono le quotazioni

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In casa Red Bull il mercato per sostituire Sergio Perez è già iniziato e come probabile candidato c’è un ex campione del Mondo La Red Bull con il terzo titolo Mondiale vinto dal suo alfiere Max Verstappen non ha intenzione di fermarsi di certo qui. Nelle restanti gare di questa stagione punta ad ottenere il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.