Scuola | contributi per prodotti editoriali | domande fino al 16 gennaio 2024

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Al via il piano di finanziamento per le scuole che acquistano uno o più abbonamenti a. Quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore: lo scorso 17 luglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha emanato due bandi per l’erogazione dial 90% delle spese sostenute dalle scuole nel corso del 2023. In particolare, un bando è destinato alle scuole di ogni grado per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale; mentre il secondo bando è destinato, nello specifico, alle Scuole secondarie di primo grado che adottino, nell’ambito del rispettivo Piano triennale per l’offerta formativa, programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti ...