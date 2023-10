Scontri a Beirut | le piazze arabe in fiamme

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dall’Atlantico al Golfo, da Rabat a Baghdad passando per Tripoli e, i regimi arabi hanno consentito a centinaia di migliaia di persone di manifestare nelle capitali della regione la “rabbia” per la strage dell’ospedale di Gaza, attribuendola a Israele. Questo mentre è stata diramata la massima allerta a tutte le ambasciate israeliane nel mondo ed è stata decisa l’evacuazione del personale delle sedi diplomatiche israeliane in Marocco e in Egitto. L’Arabia Saudita, dal canto suo, ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare quanto prima il Libano, Paese sull’orlo di una nuova guerra tra Hezbollah e Israele. Per l’11mo giorno consecutivo, Hezbollah ha sparato colpi contro postazioni militari israeliane lungo la Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi, provocando la risposta dell’artiglieria israeliana contro aree frontaliere del sud del Libano. Nelle stesse ...