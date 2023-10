... fa sapere la Juventus, che precisa di aver "preso atto del comunicato ufficiale della... in relazione a presunteche sarebbero state fatte su piattaforme non autorizzate. Tra le carte ...

Scommesse, Tonali ha puntato anche sul Milan. L'ammissione in Procura Figc Affaritaliani.it

Scommesse:Figc formalizza squalifica, parte oggi stop di Fagioli Agenzia ANSA

La Juventus si è espressa sulla squalifica inflitta a Fagioli per via del caso scommesse . La Figc alla fine ha deciso di sanzionare il centrocampista… Leggi ...Questa la nota della Figc in relazione al patteggiamento e alla squalifica di Nicolò Fagioli per aver effettuato scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA: La Procura Federale ha ...