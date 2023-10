(Di giovedì 19 ottobre 2023) "In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell'inchiesta relativa al calcio, l'ASesprime pieno ...

...alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell'inchiesta relativa al calcio, l'AS Roma esprime pienonei ...

Scommesse: sostegno e fiducia Roma a El Shaarawy e Zalewski Agenzia ANSA

Scommesse: sostegno e fiducia Roma a El Shaarawy e Zalewski La Prealpina

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ..."In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell'inchiesta relativa al calcio scommesse, l'AS Roma esprime pieno ...