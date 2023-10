Scommesse | perché la strada dei patteggiamenti è quella giusta

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il patteggiamento sottoscritto da Nicolò Fagioli con la Procura federale, benedetto dal presidente della Figc Gabriele Gravina, è il primo passo della strategia che il calcio italiano sta mettendo in campo per uscire dalle sabbie mobili dello scandalo. Il messaggio è chiaro ed è stato ripetuto in maniera esplicita dallo stesso Gravina: se qualcuno si è macchiato di comportamenti illeciti venga allo scoperto, si denunci prima che a denunciarlo siano le carte di un'inchiesta, collabori per ricostruire la vicenda e si metta a disposizione per un percorso di riabilitazione. Che prevede anche una pena afflittiva, non potrebbe essere diversamente, ma che punta fondamentalmente a non gettare via carriere e patrimoni di tutto il sistema. Sulladi Fagioli si è messo anche Sandro Tonali, seppure l'apparenza sia una situazione più complessa ...