Scommesse | la tecnologia è un prezioso alleato del gioco illegale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un pianeta invisibile che viaggia al fianco del mondo reale, si basa sull'anonimato e muove un volume di affari che l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli quantifica in circa 18,5 miliardi di euro diclandestine. È la realtà delonline, che ruota attorno a migliaia di piattaforme non autorizzate ma spesso collegate a siti legali. Grazie ai vantaggi che garantiscono a chi è caccia di sistemi efficaci per ripulire soldi o, più semplicemente come i calciatori finiti nel filone del 'calcio e' (altra storia rispetto al calcio-del passato), emozioni forti da tenere nascoste in virtù di una professione che vieta il, questi portali hanno proliferato con il passaparola, privilegiando determinati ambienti in cui bisogna agire nell'ombra e mantenere ...