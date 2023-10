Scommesse | il Milan sapeva di Tonali? “Non c’è alcun sospetto”

... e a quanto pare anche sul Brescia ai tempi in cui indossava la casacca delle Rondinelle, rischiano di mettere nei guai le sue vecchie squadre Per il momento no, ma se dovesse emergere cheo ...

Scommesse, Tonali puntava su Milan e Brescia: ipotesi squalifica di un anno - Sportmediaset Sport Mediaset

Scommesse, Tonali conferma di aver puntato sul Milan: i dettagli Corriere dello Sport

L'ex attaccante e operatore di mercato Oscar Damiani è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli Per Garcia è un momento complicato, il fatto che De Laurentiis ora sia vicino alla squadra lo ritengo un f ...Nicolò Fagioli dice tutto. Il centrocampista della Juventus ha aperto il vaso di Pandora sul caso scommesse e racconta al procuratore della Figc Chine, i mesi da incubo nei quali ...