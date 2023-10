Scommesse | Fagioli non si nasconde | ecco le partite su cui ha puntato Tutte le giocate

Leggi su free

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ancora al centro delle indagini sulle. Il centrocampista ha patteggiato e prova a ricominciare, ma emergono nuovi dettagli.esce di scena, ma resta sempre al centro di un filone che sembra essere il nuovo leitmotiv del calcio italiano. Forse l’unico argomento in grado di risollevare l’interesse attorno a un sistema che rischia di capitolare. Corona parla di calcioe in una settimana ha frequentato quasi tutti i salotti televisivi italiani.è indagato peronline (ANSA)Gli ascolti non l’hanno sempre premiato, ma rimane ugualmente il centro di una pagina sportiva chiaroscura tra confessioni, dubbi e mezze verità. A tal proposito,prova a smarcarsi: prima patteggia, quindi per una stagione non giocherà e farà da ...