Scommesse | debiti e minacce | la versione di Sandro Tonali

...sta vivendo delle settimane complicate con il suo nome che ha aperto l'inchiesta sul tema... Idi Nicolò e l'aiuto ricevuto dai compagni . Le partite giocate tra Serie A e Champions . "...

Fagioli e le scommesse: «Avevo quasi 3 milioni di debiti, mi dicevano “Ti spezzo le gambe”» ilmessaggero.it

Fagioli, le scommesse, il rapporto difficile con il padre Marco, i debiti: come ha iniziato e perché Corriere della Sera

Sono stati 3, in particolare, i movimenti che hanno portato la Procura Federale a squalificare per 7 mesi Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 della Juventus, in ...Repubblica fornisce ulteriori rivelazioni di Nicolò Fagioli agli inquirenti per il caso scommesse: "Mi è capitato di vincere, ma non ho riscosso.