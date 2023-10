Scommesse | comunicato Roma | “Fiducia in Zalewski ed El Shaarawy quando affermano di essere estranei”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Laha rilasciato unufficiale nel quale ha risposto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni circa il coinvolgimento, smentito anche dagli inquirenti, di Nicolae Stephan Elnel caso delleillegali: “In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell’inchiesta relativa al calcio, l’ASesprime pieno sostegno nei confronti di Nicolae Stephan El, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l’immagine. Il Club ha totalein Nicola e in Stephandi non avere nulla a che fare con ...