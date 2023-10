Scommesse | Casale querela Corona Il legale | “Gogna inaccettabile a causa di un delinquente conclamato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Nicolòha sportocontro il signore gli editori che hanno dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori”. Inizia così il comunicato stampa diffuso dall’avvocato Guido Furgiuele,di Matteo, il difensore della Lazio tirato in ballo da Fabrizionella vicenda delle: “Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed èlaa cui è sottoposto sulla base della parola di un, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica. Perseguiremo i responsabili in ogni sede finché non sarà ristabilita la verità”. SportFace.